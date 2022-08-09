أظهرت بيانات نشرتها إدارة الإحصاء الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع بوتيرة أسرع، على خلفية النمو القوي في التصنيع وإنتاج الكهرباء.

وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ تفشي فيروس كورونا.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12.1% في يونيو على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 4.1% في مايو.

وتفصيلا، كان قطاع التصنيع الأعلى نموا، بنسبة 14.5% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعه بنسبة 6.9% في الشهر السابق. وسجل الإنتاج في قطاع الكهرباء والتعدين نموا بنسبة 14.1% و2.1% على التوالي في يونيو.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.6% في يونيو.

وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 3.8% في يونيو مقابل 3.9% في مايو. ليصل إلى أدنى معدل منذ تفشي كورونا.