مركز المصالحة الروسي: مسيرة أمريكية اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حالة اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع إم كيو-9 من مقاتلة روسية من نوع سو-34في أجواء سوريا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء بحري فاديم كوليت قوله في بيان الثلاثاء، إنه "في محيط مدينة عين عيسى يوم 8 (آب)أغسطس عند الساعة 07:03، تم رصد اقتراب خطير لطائرة مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف من طائرة سو-34 للقوات الجوية الفضائية الروسية"، مضيفا أن الاقتراب كان لمسافة أقل من 100 متر.

وأشار إلى أن تحليق الطائرة المسيرة للتحالف لم يتم الاتفاق عليه ضمن آلية تفادي الصدام، موضحا أن الاصطدام لم يحدث "بفضل مهارة الطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب".

وأضاف أنه تم رصد 10 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.