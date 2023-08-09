ميار شريف تودع بطولة مونتريال مبكرا

تسببت الأمطار في توقف مباراة الكازاخستانية ايلينا رايباكينا والأمريكية جينيفر برادي في الدور الثاني من بطولة مونتريال للتنس، بينما شهدت البطولة خروجا مبكرا للنجمة المصرية ميار شريف حيث ودعت المنافسات من الدور الأول.

وتوقف اللعب في مباراة رايباكينا المصنفة الثالثة للبطولة أمام برادي، عندما كانت برادي متقدمة 4 / 2 في المجموعة الفاصلة لحسم المجموعة الأولى في ظل التعادل 6 / 6 ، وسيجرى استئناف المباراة مساء اليوم الأربعاء لحسم بطاقة التأهل للدور الثالث.

وودعت النجمة المصرية ميار شريف منافسات البطولة من الدور الأول حيث تغلبت عليها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6 / 4 و6 / 2 .

وشهدت البطولة مساء أمس الثلاثاء حالتي انسحاب، حيث اضطرت الأمريكية ماديسون كيز للانسحاب بسبب إصابة في أسفل الظهر تعرضت لها خلال مباراتها أمام فينوس وليامز في الدور الأول.

وجاء انسحاب كيز لتحصل الإيطالية جاسمين باوليني على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث دون عناء، وستلتقي الفائزة في مباراة الدور الثاني بين الأمريكية جيسيكا بيجولا والكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا.

كذلك انسحبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من مباراتها أمام سلون ستيفنز في الدور الثاني بسبب إصابة في البطن تعرضت لها خلال عملية الإحماء، وقد أعلنت أزارينكا عن قرار الانسحاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلتقي ستيفنز في الدور الثالث، الفائزة في مباراة الدور الثاني بين رايباكينا وبرادي.

وفي وقت سابق من مساء أمس، حققت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا، عودة ناجحة إلى ملاعب التنس عبر الفوز في الدور الأول من بطولة مونتريال الكندية.

وكانت المباراة هي الأولى لفوزنياكي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وقد عادت النجمة الدنماركية من الاعتزال لتفوز على الأسترالية كمبرلي بيريل6 / 2 و6 / 2 .

وكانت آخر مباراة سابقة لفوزنياكي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 ، وقد حققت عودة ناجحة عبر البطولة الكندية التي توجت بلقبها عام 2010 .