إجلاء الآلاف بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود في النرويج

أجلت السلطات النرويجية اليوم الأربعاء، الآلاف جراء فيضان الأنهار وبلوغها أعلى مستوى لها منذ 50 عاماً على الأقل لتغمر المياه المنازل والشركات أو تجرفها الانهيارات الأرضية.

وقالت وزارة العدل والأمن العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": إن السلطات أغلقت الطرق الرئيسية وعلقت خدمات القطارات في مناطق واسعة بجنوب النرويج حيث فاضت مياه الأنهار على ضفافها، محذرة من مزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة مع اندفاع المياه في اتجاه المناطق الساحلية المنخفضة.

وأضافت : "الحكومة قررت اليوم إرسال مزيد من طائرات الهليكوبتر للمشاركة في جهود الإجلاء، مبينة أنه لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن جراء الكارثة".

مما يذكر أن هطول الأمطار الغزيرة أدت إلى وقوع انهيارات أرضية في أجزاء مختلفة بمنطقة دول الشمال في الأيام القليلة الماضية، نتج عنها انقطاع للكهرباء في فنلندا وفيضانات في قرى بالنرويج والسويد فضلاً عن تعليق حركة النقل العام في أكثر المناطق تضرراً.