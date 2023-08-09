من المقرر أن يكون رجل يبلغ من العمر 37 عاما، هو أول شخص يتم اتهامه بموجب المادة "507 أ" الجديدة من قانون العقوبات في ماليزيا، بتهمة الملاحقة.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأربعاء، أن هناك مزاعم بأن الرجل قام بمطاردة مصورة شهيرة والتحرش الجنسي بها، لنحو ثمانية أعوام، حيث أرسل لها صورا لنفسه يظهر فيها بشكل مخل، ووصل الأمر إلى أنه لاحقها إلى المملكة المتحدة.

وقال محمد فخر الدين عبدالحميد، وهو مسئول شرطي في منطقة "بيتالينج جايا" بولاية سيلانجور الماليزية، إنه من المقرر أن يتم اتهام الرجل بموجب المادة "507 أ" الجديدة من قانون العقوبات.

جدير بالذكر أنه بموجب المادة "507 أ" من قانون العقوبات، تم تعريف الملاحقة بأنها فعل متكرر من المضايقة التي تهدف إلى، أو من المحتمل أن تسبب، الضيق أو القلق أو الخوف على سلامة أي شخص.