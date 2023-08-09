أرجع الرئيس السوري بشار الأسد، المسئولية في قتل المدنيين السوريين منذ اندلاع الحرب للإرهابيين، مؤكدًا أنه في حال افتراض الدولة أنها السبب في قتلهم فعليها تحمل المسئولية.

وفيما يتعلق بالمعارضة التي يعترف بها، أكد خلال حوار خاص له بقصر المهاجرين في سوريا، على فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، «المعارضة الحقيقية التي أعترف بها هي المصنعة محليًا، وهي التي تمتلك برنامجًا وطنيًا وقاعدة شعبية ولديها قدر كاف من الوعي الوطني».

وأكد أن الدولة السورية طلبت في بداية اندلاع الحرب، من أصدقائها الوقوف معا، وذلك نظرًا لحاجتها للدعم، لافتًا إلى أنه كان هناك استجابة من قبلهم، الأمر الذي كان له تأثير مهمًا في صمود الشعب السوري.

وشدد على سوريا لم تسقط في أي فخ من الأفخاخ التي رسمت لها في الخارج.

وعن عودة سوريا للجامعة العربية، قال إن العلاقات العربية العربية هي شكلية؛ وذلك لخلوها من الحلول العملية، والأفكار، معلقًا: «نحب الخطابات والبيانات أو اللقاءات الشفهية».

وأكد أنه طالما لا توجد حلول عملية للمشكلات، فعودة سوريا إلى الجامعة ستظل شكلية، مشيرًا إلى أن مشكلة العرب أنهم لم يبنوا العلاقات على مؤسسات، الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي لها.