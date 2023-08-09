لا بلاغات عن وجود فلسطينيين ضمن ضحايا غرق قارب مهاجرين انطلق من تونس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها لم تتلقَّ هي وسفارة دولة فلسطين لدى تونس حتى الآن أي معلومات تفيد أو تؤشر على وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية قبل أيام.

وأضافت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد وفيات على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية قبل أيام، وذلك حسب المعلومات المتوفرة لديها من السلطات التونسية المختصة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جانبه، أوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك: «سفارتنا تتابع على مدار الساعة مع السلطات التونسية المختصة هذه القضية، للوصول إلى تأكيد نهائي بشأن عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة أن السلطات التونسية المختصة ما زالت تواصل عمليات البحث والفحوصات المخبرية اللازمة».

ولقي 41 مهاجرًا حتفهم في حادث غرق قارب انطلق من تونس، وذلك قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن روايات ناجين.

وتمثل سواحل مدينة صفاقس أهم نقطة انطلاق للمهاجرين من جنسيات دول تقع في جنوب الصحراء وكذلك من قبل تونسيين راغبين في الوصول إلى السواحل الايطالية بحثًا عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية. وغالبًا ما تنتهي محاولات العبور بمأساة.