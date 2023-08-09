تامر عاشور: أتمنى إقامة مهرجان العلمين في محافظات أخرى وبنفس الجودة

أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته بتفاعل الجمهور الكبير معه، خلال الحفل الذي أقامه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا إن التحضيرات والاستعدادات للحفل كانت على قدم وساق.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالية ممتعة خلال تلك الشهور، معربًا عن سعادته لبيع تذاكر حفله بالكامل.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة، أضاف لمسة فنية للساحل الشمالي، موضحًا أن فعاليات المهرجان لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد لتشمل الرياضة والثقافة.

وأضاف: «كل يوم فعاليات مختلفة، واختلاف الجنسيات التي تغني يجعل السياحة بصورة أكبر على الساحل الشمالي»، مؤكدًا أن «المهرجان في التنظيم والإعداد، لا يقل عن مهرجان آخر يقام بالمنطقة».

وشدد على أهمية استمرار المهرجان وألا يقتصر إقامته على شهرين فقط، مقترحًا إقامته في محافظات أخرى بنفس الجودة؛ لأن اللقاء مع الجمهور أمر مهم للفنان.

ولفت إلى أن الأغاني الحزينة والدراما السمة الأساسية لحفله، معقبًا: «بحاول أعمل تجديد في المزيكا، الدراما خط أنا بحبه وشايف إنه مادة تطلع منها أغاني وأشكال مختلفة».