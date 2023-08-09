روسيا: بوتين يصدر مرسوما باعتماد الروبل في بيع الصادرات الزراعية

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية.

وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت فكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الوزراء الروسي، إلى أن المرسوم سيسهم في تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية وسيحمي المصدرين الروس والدول الصديقة من أثر العقوبات.

يذكر أن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وقعت في 22 يوليو 2022 مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.

وفي 17 يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها.