مسئول تايلاندي: الشهر المقبل سيشهد رفع الفائدة أو وقف إجراءات التشديد النقدي

قال محافظ البنك المركزي التايلاندي سيثابوت سوثيوارتناروبوت، إنه يرى إمكانية انتهاء دائرة التشديد النقدي، في حين استبعد خفض معدلات الفائدة قريبا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاتمام" رسو سلس" للاقتصاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيثابوت القول اليوم الأربعاء: "لقد قمنا بتغيير لغتنا من خلال التخلي عن التوجه التدريجي والمحسوب"، مضيفا: "هذا يعني أننا قريبين من نقطة تحول"، في إشارة إلى بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك التايلاندي بعد رفع الفائدة في الثاني من أغسطس الجاري.

وأضاف: "المرة المقبلة، سوف يكون هناك فرصة لتثبيت الفائدة أو رفعها، ولكن ما لن يحدث هو خفض الفائدة، حيث إن ذلك ليس الوقت المناسب لذلك".

وكان البنك المركزي التايلاندي، قد رفع الفائدة بواقع 175 نقطة أساس منذ أغسطس العام الماضي، حيث وصل معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ 9 أعوام.