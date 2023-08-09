أكثر من ألف رجل إطفاء يخمدون حريقا جنوب البرتغال

يحاول أكثر من ألف رجل إطفاء إخماد حريق جنوب البرتغال، فيما تستعد إسبانيا لواحد من أحر أيام الصيف.

وتم إصدار تنبيه باللون الأحمر في منطقة "برغنسة" ، في البرتغال، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 44.4 درجة أمس الثلاثاء، وستساعد برودة الطقس في الجنوب الجهود لاحتواء حريق غابات في منطقة "أوديميرا"، الذي أحرق حوالي عشرة آلاف هكتار ودمر فندقا. وتم إجلاء أكثر من 1400 شخص، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي اليونان، تمت السيطرة على 47 حريقا في الساعات الـ24 الماضية، لكن ثماني مناطق مازالت تشهد حالة تأهب قصوى، مع ارتفاع مخاطر هبوب رياح قوية.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت البرتغال أكثر من 5600 حريق منذ بداية العام، أدت إلى القضاء على نحو 25 ألف هكتار من الأراضي، أي ما يعادل نحو 35 ألف ملعب كرة قدم.