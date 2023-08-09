باحثون صينيون يكتشفون جينا رئيسيا لزيادة غلة الأرز

اكتشف فريق من الباحثين الصينيين جينا رئيسيا لزيادة غلة الأرز، ما يوفر مصدرا جينيا مهما لزراعة الأرز عالي الغلة، حسبما ذكرت جامعة هواتشونغ الزراعية.

ويمكن للجين "جي واي 3" أن يزيد بشكل كبير عدد الحبوب لكل عنقة، ويزيد إنتاج أصناف الأرز بنحو 10 في المئة عن طريق تنظيم تخليق هرمون السيتوكينين.

وقال شينج يونغ تشونج من الجامعة والذي قاد البحث: إن نحو 98 بالمئة من أرز الجابونيكا و21 بالمئة من أرز الإنديكا يحمل الجين "جي واي 3".

وأضاف أن معظم أصناف أرز الإنديكا الشائعة حاليا لا تحتوي على الجين، ما يشير إلى أن هذا الجين لم يستخدمه المزارعون في زراعة هذا النوع من الأرز.

وتظهر نتائج الدراسة أنه يمكن استخدام الجين في الزراعة عالية الغلة لأرز الإنديكا، ومن المتوقع أن يحسن بشكل كبير محصول هذا النوع.

ونُشر البحث حديثا على الإنترنت في مجلة "نيتشر جينيتكس".