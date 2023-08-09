زيادة الإنتاج في شركة ريفيان المصنعة للشاحنات الكهربائية

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عززت شركة ريفيان الناشئة لصناعة الشاحنات الكهربائية الإنتاج بنسبة 50% في الربع الثاني ، حسبما ذكرت الشركة يوم الثلاثاء.

وأنتجت الشركة في الربع الثاني 13 ألفا و992 سيارة وسلمت 12 ألفا و640 سيارة، حسبما قالت ريفيان. ورفعت الشركة هدفها الإنتاجي لهذا العام من 50 ألف سيارة إلى 52 ألفا.

وبلغ صافي خسارة ريفيان للربع 2ر1 مليار دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7ر1 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات إلى 12ر1 مليار دولار ، من 364 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وتقوم ريفيان حاليا بطرح 100 ألف سيارة توصيل كهربائية لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية.

واستحوذت شركة البيع بالتجزئة العملاقة على حصة في شركة السيارات الكهربائية في عام 2019.

وقالت ريفيان إن الشاحنات تعمل بالفعل في أكثر من 800 مدينة في الولايات المتحدة. كما بدأ تسليم الشاحنات في أوروبا.

وتباطأت ريفيان في الأرباع الأخيرة بسبب مشكلات سلسلة التوريد ، من بين أمور أخرى.