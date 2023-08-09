السويد: نحتاج لمضاعفة طاقتنا النووية 3 أمثال لتلبية ارتفاع الطلب على الكهرباء

ذكرت السويد أنها تحتاج إلى مضاعفة طاقتها النووية ثلاثة أمثال، خلال العقدين المقبلين، لتلبية الارتفاع في الطلب على الكهرباء.

وقالت وزيرة المناخ والطاقة في البلاد، رومينا بورمختاري، في بيان اليوم الأربعاء إن عشرة مفاعلات نووية تقليدية جديدة على الأقل، يتعين بناؤها، بحلول عام 2045، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتملك أكبر دولة في الشمال ستة مفاعلات نووية، تعمل اليوم.

وتحتاج السويد إلى كل سعة الطاقة الجديدة، يمكنها الحصول عليها، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب في العقود القليلة المقبلة.

والمحطات النووية الجديدة، في محور استراتيجية الحكومة لتوسيع إنتاج الطاقة.