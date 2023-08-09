سول: لا حالات مؤكدة إضافية بأنفلونزا الطيور بسبب غذاء القطط

قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها لم تعثر على أي إصابات أخرى بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض التي تعزى إلى المنتجات الغذائية الملوثة للقطط.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنه تم العثور على آثار للفيروس في نوعين من طعام القطط المستخدم في مأوى في سول الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ونفقت قطة في المأوى الواقع بمنطقة جواناك في سول الشهر الماضي بعد أن ظهرت عليها أعراض تنفسية، وتبين لاحقا أنها مصابة بسلالة إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) شديدة الإمراض.

وعند اكتشاف الفيروس، أمرت الحكومة الشركة المصنعة باستدعاء المنتجات والتخلص منها، وبدأت تفتيشا على جميع الشركات المصنعة للأغذية الحيوانية التي تستخدم الدجاج والبط واللحوم الأخرى.

وقالت الوزارة إنها تواصلت مع286 مستهلكا اشتروا المنتجات لسحبها وإعدامها.

ولم تظهر أي علامات على الإصابة على قطط المستهلكين حتى الآن، في وقت تخطط الحكومات الإقليمية لمراقبتها عن كثب خلال الأسبوع المقبل.

