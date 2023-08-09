المركزية للمصايف: منع جزئي للمصطافين من النزول للبحر غدا

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع هيئة الأرصاد الجوية؛ من أجل موافتهم بنشرات مستمرة خاصة بأحوال الطقس والبحار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه فور تلقي نشرة هبوب الرياح وارتفاع الأمواج، تم توزيع نشرات على جميع المنقذين بتوخي الحذر، مؤكدًا أنه اعتبارًا من غد هناك منع جزئي من نزول البحر.

وأوضح أن المنع الجزئي لنزول البحر سيكون عبارة عن منع كلي في بداية اليوم، ومع التواصل الدائم والمستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، وفي حال إفادتهم هدوء سرعة الرياح وانخفاض الأمواج، سيتم السماح للمصطافين بالنزول للبحر مرة أخرى.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات من الممكن ألا تطبق على كل الشواطئ، نظرًا لاختلاف شواطئ القطاع الغربي عن القطاع الشرقي التي تضم سيدي بشر وميامي والعجمي، نظرًا للمشروع القومي المتعلق بإقامة حواجز للأمواج أمام سواحل الإسكندرية، بسبب التغيرات المناخية.

ووجه نصائحه للمصطافين داخل الإسكندرية أو خارجها، بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي يصدرها أفراد الإنقاذ، مؤكدًا أنها تتم وضعها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

وشدد أن السباحة في حمامات السباحة مختلفة تمامًا، عن السباحة في البحر في ظل وجود سرعة رياح وأمواج ودوامات وسحب.