محافظ الغربية يتابع فعاليات «بناء الإنسان» لعمال شركة مصر للغزل والنسيج

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا والتي يتم تنفيذها بشركة مصر للغزل والنسيج، والتي تشمل "قوافل طبية شاملة، وندوات تثقيفية وتوعوية، عروض ثقافية، دعم اجتماعي للعمال، بيع سلع ومواد غذائية بأسعار مدعمة، وتوفير فرص عمل لأسر العاملين، ودورات لغات وبرمجة وتنمية مهارات حرفية ويدوية"، بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني تدريب العمال على الإسعافات الأولية من خلال الهلال الأحمر، وشملت الدورة "تعريف مفهوم الإسعافات الأولية ومن بينها، كيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات الكسور والجروح، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة وطرق التعامل معها، والخطوات الأولية لمساعدة الفرد، إذا تعرض لحادث أو إصابة طارئة".

كما تضمنت الندوات التوعوية التي نظمت للعمال بداخل المصانع عن خطورة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الندوة التي أجراها المجلس القومي للمرأة للعاملات، والتي لاقت تفاعلًا من الحضور مع المحتوى التوعوي.

فيما تقدم الفعاليات الخدمية، للعاملين بالشركة وأسرهم، والتي تضم تلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية عن السلامة والصحة المهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل.

كما تضم الفعاليات الخدمية تلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال، وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، الطلبات التعليمية المختلفة، وذلك بمشاركة مديري المديريات الخدمية وكبار الجمعيات الأهلية، وعقد امتحانات فورية للعاملين للحصول على شهادات محو الأمية، بالإضافة إلى فتح فصول تعليمية للعمال، والقافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية؛ للاطمئنان على صحه جميع العاملين بالشركة وأسرهم.

وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان الجلدية - القلب والصدر- الرمد الأنف والأذن المسالك البولية- وتنظيم الأسرة، والعظام.

ويجري الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام.

كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة، مبادرة سلامة قلبك للكشف على الأطفال والتي تهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.