وزير النفط العراقي: مبيعات النفط الخام تدعم 93% من موارد الموازنة الاتحادية

صرح نائب رئيس الحكومة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بأن مبيعات النفط الخام تدعم 93% من موارد الموازنة العامة الاتحادية للبلاد.

وقال وزير النفط خلال اجتماع تسعيرة النفط للشهر المقبل: "نحرص على تحقيق أعلى الإيرادات المالية المتأتية من تسويق الخام دعما للموازنة الاتحادية التي ترفدها بنسبة تتجاوز 93%"، حسب بيان صحفي لوزارة النفط العراقية.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة التقارير والأبحاث المتعلقة بتطورات الأسواق النفطية العالمية خلال الشهر الماضي والتوقعات والمتغيرات خلال الفترة المقبلة من أجل اتخاذ قرار التسعيرة الذي يتناسب مع ذلك.

وأكد "نسعى إلى تحقيق إيراد مالي جيد، ينسجم مع هذه التوقعات ويتوافق مع أوضاع السوق النفطية".

وبلغ معدل صادرات العراق النفطية للشهر الماضي نحو 3 ملايين 450 ألف برميل يوميا جميعها من الموانئ جنوبي البلاد في محافظة البصرة، فيما لا تزال صادرات النفط العراقية من حقول كركوك وإقليم كردستان الشمالية متوقفة عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي التركي إلى ميناء جيهان منذ أواخر شهر مارس الماضي بحجة عدم صلاحية مسار الأنبوب لضخ النفط على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب المدن التركية.