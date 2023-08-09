اليونان: بدء تحقيقات بعد انفجار عبوة ناسفة خارج عقار سكني

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تجري الشرطة حاليا تحقيقا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع ، خارج عقار سكني، في مدينة "أسبروبيرجوس"،، التي تقع غرب أثينا.

ووقع الانفجار في الساعة الثالثة والنصف صباحا وأدى إلى حدوث أضرار مادية واسعة. وبشكل إجمالي، تضررت خمسة مساكن و11 مركبة بشكل مباشر بسبب الانفجار. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات بشرية نتيجة للحادث، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وذكرت السلطات أنه تم تصنيع العبوة الناسفة، باستخدام كمية كبيرة من الديناميت. وكانت المادة المتفجرة موصلة بفتيل بطئ الاحتراق ومفجر تقليدي.

ويسعى مسؤولو إنفاذ القانون لمعرفة الدوافع وراء هذا الهجوم.