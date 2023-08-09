تقارير: شركة راينميتال الألمانية تستعد لإرسال مزيد من دبابات ليوبارد لأوكرانيا

قالت شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية، إنها تستعد لإرسال شحنة أخرى من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة هاندلسبلات، نقلا عن مصادر في قطاع الصناعة.

وذكرت الصحيفة أنه من أجل هذ الغرض، حصلت الشركة على 50 دبابة من طراز "ليوبارد 1" الأقدم من شركة "أو إي بي لاند سيستمز" البلجيكية.

وقال المدير التنفيذي للشركة البلجيكية فريدي فيرسلويس لصحيفة جارديان البريطانية إنه باع 50 دبابة لحكومة أوروبية أخرى، لا يستطيع ذكر اسمها بسبب شرط السرية. كما لم يفصح عن سعر الصفقة.

وأضاف أن مشاركة الدبابات في أرض المعركة في أوكرانيا يمكن أن تحتاج إلى نحو ستة أشهر.

وأفادت صحيفة هاندلسبلات أنه يتم إعادة تجهيز الدبابات من أجل الحرب في أوكرانيا في مواقع في ألمانيا لشركة راينميتال.

وأضافت الصحيفة أنه سوف يتم إرسال نحو30 دبابة من بين الـ 50 دبابة التي تم الحصول عليها.