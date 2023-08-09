وزير الثقافة الأسبق: الشعب متحمل لأنه يرى الإنجازات كل يوم

وصف الكاتب الصحافي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ما يجري على الساحة السياسية مؤخرا؛ بشأن ملف الترشح للرئاسة وإعلان العديد من القوى السياسية خوض سباق الرئاسة دون الكشف عن البرنامج الانتخابية بـ «الهزار».

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء»، على ضرورة تجاوز مرحلة «المرشح المحتمل» إلى حين فتح باب الترشح للانتخابات، قائلا: «أنا فاكر في سنة 2011 قرأت 50 حوارا مع مرشح محتمل، وساعة الجد ولا مرشح منهم نزل».

وناشد المرشحين الراغبين في خوض الاستحقاق السياسي المقبل؛ بإعلان البرامج الانتخابية والإفصاح عن مواقفهم إزاء القضايا الأساسية الأزلية في تاريخ الدولة المصرية المتمثلة في «الاستقلال- السيادة الوطنية- العدل الحرية»، منوها إلى عدم إعلان الرئيس السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى اليوم، معقبا: «لم يصدر عنه أي شيء».

وتابع: «أريد مرشح يخرج ويشرح للشعب خطته بشأن الأوضاع الاقتصادية، ويعلن عن موقفه من العلاقات مع إسرائيل وأمريكا وروسيا والدول العربية، لكن أن يظهر واحد ويقول سأوقف كل المشروعات، مصر قبل يناير كانت متوقفة عن كل المشاريع وعايشة اليوم بيومه انتهينا إلى إيه! انتهينا إلى أن القاهرة كانت محاطة بـ 43 منطقة عشوائية، كانت سبة قومية».

وأضاف أن الشعب المصري يملك من النضج والوعي السياسي الكامل ما يمكنه من قراءة المشهد السياسي الراهن من منظور يختلف عن رؤية النخبة السياسية، قائلا: «ما تم في هذا البلد ليس قليلا، صحيح انعكس بالضغط على الميزانية؛ شيء طبيعي لأنه لا يوجد إنجازات بالمجان».

وتابع: «الناس أرهقت من الوضع الاقتصادي؛ لكن متحملة وبتقول الحمد الله، الشعب متحمل ومتقبل الوضع؛ لأنه يرى الإنجازات كل يوم»، مشيرا إلى ارتباط قطاع من النخبة السياسية في مصر بالانتماء إلى الخارج منذ حقبة السبعينيات.