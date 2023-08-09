صحيفة يونانية: أسعار زيت الزيتون تزيد من مخاوف زيادة التضخم

تعد المخاوف المتزايدة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الحبوب والوقود إلى زيادة التضخم، بمثابة مؤشرات على أن أسعار زيت الزيتون تحديدا، وزيت عباد الشمس أيضا، ستصير أعلى كثيرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية.

ومن المتوقع أن يكون إنتاج زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي هذا العام أقل بنسبة 40% بالمقارنة مع العام الماضي، كما سيؤدي قرار تركيا بحظر الصادرات حتى موسم الحصاد في نوفمبر، إلى خفض المعروض.

وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف من عرقلة صادرات زيت عباد الشمس الأوكراني، على أسعار النفط.

وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن استهلاك زيت الزيتون في الدول الرئيسية المنتجة داخل الاتحاد الاوروبي، وهي اليونان وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، سيتجاوز بصعوبة حاجز المليون طن في عام 2023، بالمقارنة مع 1.2 مليون في عام 2022.