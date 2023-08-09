بشار الأسد: لم نسجن أي لاجئ عاد إلى سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا شهدت عودة نحو 500 ألف سوري، خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الأوضاع المعيشية تعيق عودة باقي اللاجئين إلى البلاد.

وتساءل خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، عن إمكانية عودة اللاجئين مرة أخرى بدون كهرباء أو مدارس أو خدمات صحية، نافيًا سجن أي شخص من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا.

وأشار إلى إصدار قانون عفو عن كل من تورط بالأحداث في السنوات الماضية، بخلاف الجرائم الخاصة بحقوق الدم.

وأضاف: «معظم اللاجئين يرغبون في العودة لكن كيف نعيش؟ ونجري حوارًا مع عدد من الجهات في الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني، نناقش خلاله مشروعات العودة وكيفية التمويل ومتطلباتها بالتفصيل».

وفي سياق متصل، قال الأسد، إن الزلزال حالة جديدة بالنسبة لسوريا لم تحدث منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أنها «خلقت لديه شعور من الصعب أن يُعَرِّفه».

وتابع: «أنت تعمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهناك أشخاص يبيتون تحت الأنقاض ما بين الحياة والموت لأيام، هذا موقف إنساني له رهبة خاصة».

وذكر أن هناك مواقف إنسانية لا تنتهي على مستوى الحرب السورية بشكل عام، مستشهدًا برفض أحد المدرسين أمر الإرهابيين بعدم الذهاب إلى المدرسة، ومقتله لهذا السبب.

وأوضح أن المواقف تتضمن إصرار عامل كهرباء على إصلاح الكهرباء وهو يعرف أنه سيموت، قائلًا إن موقف عائلات الشهداء خلال الحرب، أكثر موقف إنساني من الممكن أن يؤثر فيه.

وأكمل: «الأم والأب الذين فقدوا عددا من الشهداء من أبنائهم، وأرسلوا بقية الأبناء ليدافعوا عن الوطن، مواقف إنسانية لا يمكن أن تنسى بالنسبة لنا».