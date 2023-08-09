قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه كان يعلم منذ بداية الحرب، أنها ستكون حرب طويلة المدى، مؤكدًا أنه لم يكن المستهدف بل الجميع كان مستهدفًا.

وبسؤاله: «هل شعرت بالخوف على حياتك في ظل القصف والاقتتال الدائر بسوريا؟»، خلال حوار خاص له على فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، أجاب: أن شعوره بالخوف أمر طبيعي، معقبًا: «كنا نسير في الشوارع والقذائف تسقط على مدى السنوات».

وذكر أن السيناريوهات التي حدثت مع القذافي وصدام خلقت لإيجاد حالة من الرعب، مضيفًا أنه لم يفكر في التخلي عن السلطة؛ لأن المطالبات كانت خارجية، والتنحي في هذه الحالة سيكون هروبًا وليس تنحي.

وأكد أنه لم يكن هناك مطالبات داخلية بالتنحي، مدللًا على ذلك بأن من طالبوا بسقوط النظام لم يتجاوزوا 100 ألف مواطن، هذا إلى جانب بقاؤه في السلطة حتى الآن، نظرًا لأن القسم الكبير من الشعب يدعمه.