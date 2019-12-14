علاء مرسي: تلقيت عرض هنيدي في «مرعي البريمو» بفرحة الطفل العائد لصديقه

أبدى الفنان علاء مرسي، سعادته بعد مشاركته في فيلم «مرعي البريمو»، مؤكدًا أنها تجربة يعتز بها كثيرًا، لأنها جمعته مرة أخرى برفيقه في مسيرته الفنان محمد هنيدي.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، قائلاً: «التجربة كانت وحشاني ووحشني لقائي مرة أخرى مع الفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أن آخر عمل فني جمعهما كان فيلم «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد» منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات.

وعبر عن السعادة التي غمرته بمجرد تلقيه العرض من الفنان محمد هنيدي ورغبته في العمل سويًا بالفيلم، قائلًا: «كنت سعيدا بعرض هنيدي للعودة للعمل سويا في مرعي البريمو، وذهبت بحماس شديد وفرحة أشبه بفرحة الطفل العائد لصديقه»، مشيرًا إلى أن هذه الحالة قد تكون ظهرت في الفيلم رغم تجسيده لدور النِد لهنيدي، ولكن هناك لقطات تركز على لغة العيون، ووجود المحبة والمودة يظهر بها بشكل كبير.

ولفت إلى أنه على المستوى الشخصي، ما زال يتواصل مع الفنان محمد هنيدي بشكل دائم ومستمر، ويلتقيان من حين لآخر، معقبًا: «لقاءاتنا متتالية لكن على الشاشة لها طعم آخر ونستمتع ونحن نعمل سويا»- على حد قوله.

وكان الفنان محمد هنيدى قد أقام العرض الخاص لفيلم «مرعى البريمو» بإحدى سينمات القاهرة، بحضور فريق الفيلم الذى ارتدى اللون الأبيض كلون موحد مثلما ظهروا فى الأغنية مع شارموفرز ضمن أحداث الفيلم، وشهد العرض مجسمات على صورة بطيخ، ومسرح أجريت عليه بروفات واستعراضات لأغنيتى الفيلم وبينها أغنية «طبطبلى».

ويعتبر فيلم «مرعى البريمو» هو عودة التعاون بين المخرج سعيد حامد والفنان محمد هنيدى بعد غياب لمدة ١٨ عاما، كما غاب حامد عن السينما لمدة ١٥ عاما حيث كان آخر أفلامه هو « طباخ الريس».