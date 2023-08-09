هولندا تحول سفينة سياحية لمقر إقامة للاجئين

تستخدم هولندا، بصورة متزايدة السفن السياحية القديمة؛ لإيواء اللاجئين في ظل نقص حاد في أماكن الإقامة.

وقال متحدث باسم هيئة اللجوء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن سفينة أوشن ماجيستي رست خلال الليل في ميناء فيلسين على بعد 30 كيلومترا غرب امستردام، سيعيش على متنها نحو 300 شخص بصورة مؤقتة ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن هؤلاء اللاجئين لديهم تصريح إقامة وينتظرون الحصول على شقة.

ويبلغ طول السفينة 135 مترا، وتعود لنحو 50 عاما مضت.

وفي الماضي، أمضى كثير من الألمان على وجه الخصوص العطلات على متن هذه السفينة، ولكن الآن تم إغلاق جميع الخدمات الفاخرة مثل حمامات السباحة والحانات.

وقال المتحدث: "هذا ليس منتجع لقضاء العطلات، ولكن مكان إقامة بسبب الافتقار لأماكن استقبال أخرى للاجئين"، مضيفا أن السفينة سوف تبقى في فيلسين حتى نهاية 2024.

ويشار إلى أن هناك أزمة إقامة حادة بالنسبة لطالبي اللجوء في هولندا.