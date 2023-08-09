بشار الأسد: عودتنا إلى الجامعة العربية لن تحقق نتائج اقتصادية ملموسة خلال أشهر

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن بلاده تمكنت من تجاوز قانون قيصر بعدة طرق، مشيرًا إلى أن القانون لا يمثل العقبة الأكبر أمام البلاد.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن العقبة الأكبر التي تواجه سوريا متمثلة في تدمير البنية التحتية، وصورة الحرب التي تمنع أي مستثمر من التعامل مع السوق.

وأوضح أن ضرب العلاقات الاقتصادية وهدمها يحدث خلال أسابيع وأشهر، لكن عودتها مرة أخرى يحتاج لسنوات.

ونفى إمكانية تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة خلال أشهر، بعد قرار عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، والعلاقات التي بدأت تظهر إلى الأقرب للطبيعي، معقبًا: «نحتاج الكثير من الجهد والتعب حتى نصل لوضع أفضل».

وعن الأزمة اللبنانية، أوضح أن بلاده لم تتدخل لحلها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن دعم أو الوقوف ضد أي مرشح، نافيًا إمكانية تدخل أي طرف خارجي من أجل حل أزمة لبنان.

وأكمل: «لا يمكن تدخل أي طرف خارجي من أجل حل أزمة لبنان، إلا بإرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم، ودفع اللبنانيين نحو مزيد من التوافق، نحن ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن، ونحاول أن نبني علاقات طبيعية فقط».

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