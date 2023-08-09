أظهرت نتائج مسح أجراه معهد أبحاث الصحة الوطنية التابعة للوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن بلغت نسبة الكوريين الذين لديهم أجسام مضادة لكورونا من خلال العدوى الطبيعية واللقاحات بلغت 99.2%.

وأشار التقرير الذي أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة الكوريين الذين صار لديهم أجسام مضادة لكورونا من خلال العدوى الطبيعية بلغت 78.6%، وهو ما يعنى أن 8 من أصل 10 كوريين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وتم إجراء البحث خلال الفترة من يوم 27 من مارس وحتى 25 من أبريل الماضي وشمل 9798 مواطنا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن قوة المناعة تنخفض مع مرور الوقت، وأن خطر إعادة العدوى يظل قائما.