الصحة العالمية تفتقر لإحصاءات حديثة بشأن وفيات كوفيد- 19

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ليس لديها حاليا إحصاءات عن الوفيات نتيجة وباء كوفيد- 19 في أنحاء العالم.

وذكرت ماريا فان كيرخوف، الخبيرة في فيروس كورونا لدى منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء: "ما لا نستطيع عمله الآن هو تزويدكم بإحصاء دقيق للعدد المحدد للوفيات التي يتسبب بها كوفيد- 19".

وبحسب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر، واصلت حالات العدوى والوفاة الجديدة الانخفاض.

ورغم ذلك، تدهور وضع البيانات في نفس الوقت، وفي يوليو، لم تقدم سوى ربع دول العالم بيانات للمنظمة عن أعداد الوفيات، وقدمت 11 % فقط من الدول بيانات بشأن الحالات الخطيرة.

لكن تيدروس أشار إلى أهمية متابعة الوضع، بصفة خاصة بسبب التطورات الجديدة لفيروس كورونا.

وحدثت منظمة الصحة العالمية سلالة "إي جي. 5" لتضمها إلى فئة "سلالات فيروسية ذات أهمية" اليوم الأربعاء.