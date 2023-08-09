نمو أرباح المنصورة للدواجن 900% خلال النصف الأول من 2023

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، تحقيق أرباح بقيمة 30 مليون جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بـ3.3 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2022، وهو ما يمثل نموا بنسبة بلغت 900%.

وذكر إسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة، أن إيرادات الشركة تضاعفت عن الربع الثانى بمبلغ 73 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 36 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، أى بزيادة أكثر من 100% بالرغم من ارتفاع أسعار العلف الذى يؤثر على المربين فى عملية تربية الدواجن، وبالتبعية على سعر الكتكوت وهو المنتج الرئيسى للشركة، إلا أن المنصورة للدواجن حققت إيرادات وصلت إلى 167مليون جنيه فى الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 89 مليون جنيه عن ذات الفترة في 2022 فيما بلغ مجمل الربح لـ6 أشهر الأولى 29 مليون جنيه مقابل 9 ملايين جنيه لعام 2022 قبل الضرائب.

وأوضح نجيب أن تنوع الإيرادات ما بين نشاط التسمين والأمهات كان له الأثر البالغ فى حفاظ الشركة على مكتسباتها الربحية في الربع الأول، وهو عكس ما كان معتاد عليه في نتائج أعمال الشركة بالأعوام الماضية. حيث بلغت مبيعات التسمين 53 مليون جنيه خلال 6 أشهر مقابل لا شيئ بالعام السابق، وتحقيق مجمل أرباح تقارب 10 ملايين جنيه من نشاط التسمين.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات من تشغيل نصف طاقة التسمين التي كان مخطط لها بالنصف الأول من العام نظرا لطول فترة تجهيز بعض المزارع و من المتوقع ان تتضاعف هذه الطاقة التشغيلية قبيل انتهاء عام 2023 مما يعكس نتائج إيجابية افضل في نصف العام الآخر.

وذكر أن شركته بصدد البدء في تنفيذ توسعات في مصنع الأعلاف التابع لها في مدينة النوبارية وتعديل الطاقة القصوى لمصنع الشركة والذي يخدم نشاط الأمهات بالشركة حاليا وسيتم إضافة خطوط إنتاج ليخدم محطات التسمين بالشركة أيضا خلال الفترة المقبلة، وذلك سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة للشركة ناتجة من إنخفاض تكلفة التصنيع عن شراء الأعلاف من الموردين.

وأوضح رئيس شركة المنصورة للدواجن أن الطاقة الانتاجية لخطي الانتاج ما بين 60 و75 الف طن سنوياً لمضاعف حجم مبيعات الشركة الحالية.

وتوقع أن يتم اكتمال تطوير مصانع العلف مع بداية 2024 وسيتم توجيه الانتاج لسد احتياجات الشركة من الاعلاف في نشاطي التسمين والامهات.

وذكر نجيب أن شركته تدرس 4 عروض في الوقت الحالي لإضافة أحد مزارع التسمين في جنوب مصر بطاقة تتراوح بين 800 الف ومليون طائر سنويا.