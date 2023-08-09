بشار الأسد: لم يكن لوالدي أي دور في أن أكون رئيسا لسوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، لم يكن له أي دور في أن يصبح رئيسًا للبلاد؛ بسبب عدم تأمين أي منصب مدني أو عسكري له.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «لم يكن لوالدي أي دور في أن أكون رئيسا للبلاد، لأنه لم يؤمن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيسا، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته».

وذكر أنه لم يناقش تلك النقطة مع والده، حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، معقبًا على إمكانية تولي ابنه رئاسة الجمهورية: «العلاقة بيني وبين ابني علاقة عائلية، أنا لا أناقش معه تلك القضايا».

واستطرد: «مازال شابًا وأمامه مستقبل ومسار علمي لم ينهه بعد.. الأمر يعود لرغباته كشخص، أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص - لو لديه رغبة بالعمل العام - الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة تلك التفاصيل معه الآن أو لاحقًا».