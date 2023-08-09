برلمان مالي يوافق على قانون لزيادة حصة الدولة في التعدين

تبنى برلمان مالي، قانونا جديدا بشأن التعدين الذي سوف يزيد حصة الحكومة وحملة الأسهم المحليين في صناعة التنقيب إلى حوالي الثلث.

ووفقا للقانون الجديد، سيتحتم على شركات التعدين التنازل عن 10% من مشاريعهم للدولة التي لديها خيار الحصول على 20% آخرين في أول عامين من الإنتاج التجاري.

وسوف يتمتع المستثمرون المحليون بالحق في شراء ما يصل إلى 5 % من العمليات التي تمتلكها الشركات الأجنبية، وسوف يتطلب القانون موافقة رئاسية.

وقال رئيس غرفة التعدين في مالي عبد الله بونا، عبر الهاتف من العاصمة باماكو لوكالة بلومبرج للأنباء: "إذا سمح القانون للدولة بالاستفادة بزيادة عائداتها من عمليات التعدين التي تجرى على أرضها، فهذا شيء جيد".

وأضاف بونا، أنه لا يعلم ما إذا كان الأمر سيستلزم بالضرورة إذعان العقود القائمة للقانون الجديد.