منتخب ناشئي الطائرة يخسر من فرنسا في ربع نهائي مونديال الأرجنتين

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انتهت مغامرة المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، ببطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0.

وخسر الفراعنة الصغار في دور الثمانية أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-21، 25-11، 25-17".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن مع المنتخب البلغاري والذي خسر أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 3-0 أيضًا.

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".