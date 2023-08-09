أضواء على اتيكيت البقشيش في أنحاء العالم

في كثير من الدول يترك المرء عادة بقشيشا حال كان راضيا عن الخدمة. على سبيل المثال في ألمانيا، من الشائع إعطاء ما بين 5 % إلى 10 %. وعلى حسب المنطقة قد لا تكون هذه النسبة كافية، في حين أن البقشيش لا يكون متوقعا على الإطلاق في أماكن أخرى.

ويقول اتحاد المصارف الألماني إن الأشخاص يعطون بقشيشا بشكل عام بنسبة تتراوح من 15 % إلى 20 % في الولايات المتحدة وكندا.

وإذا كانت الفاتورة تشمل بالفعل رسوم خدمة، فلا يحتاج المرء لترك بقشيش إضافي.

ولكن الأمور مختلفة قليلا في بلجيكا والدنمارك وإستونيا وكرواتيا ولوكسمبورج وماليزيا وهولندا والنمسا وسويسرا وسلوفينيا: فبحسب اتحاد المصارف الألماني لا يعد تقريب الفاتورة كافيا. كما أن إعطاء المزيد من البقشيش ليس ضروريا مطلقا، ولكن سوف يكون محل تقدير .

ولكن أين يُعتبر البقشيش دربا من الوقاحة؟

يعد ترك بقشيش إهانة في بعض الدول الأسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وتُؤخذ الخدمة الجيدة على أنها أمر مسلم به ولا تحتاج إلى مكافأة منفصلة. وتشمل الكثير من الأسعار في الحانات والمطاعم والفنادق رسوم خدمة.

فليكن البقشيش نقدا إن أمكن:

ويوصي اتحاد المصارف الألماني بإعطاء البقشيش نقدا وبالعملة المحلية متى تسنى ذلك. وعند الدفع بالبطاقة، ليس هناك ما يضمن أن البقشيش سوف ينتهي الحال به في يد الشخص الصحيح.

وعند قضاء العطلة في ألمانيا أو فرنسا أو اليونان أو إسبانيا، من المعتاد إعطاء البقشيش عند دفع الفاتورة أو تركه على الطاولة عند مغادرة المطعم.