محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق بين الجهات للانتهاء من ميكنة الجهاز التنفيذي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بجميع الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، والمهندس سيد خلف وعصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

وقال محافظ بورسعيد، إنه يجرى ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد منذ 8 أشهر ، نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة، وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي.

ووجه الغضبان بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل وتذليل جميع العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لافتا إلى أنه سيجرى التشغيل التجريبي للبرنامج المصمم لإنشاء قاعدة بيانات مميكنة لتطوير وميكنة جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح أن البرنامج يستهدف في المقام الأول المتابعة الشهرية المستمرة للمشروعات الخاصة بالجهاز التنفيذي، واحتساب إجمالي الدخل الشهري ومستحقات الجهاز التنفيذي بشكل إلكتروني مميكن، وعمل محاكاة للأسواق على أرض الواقع، وتقليل التدخل البشري، وذلك من خلال عمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد، للحفاظ على إنجازات الجهاز التنفيذي، والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها، مع تسهيل عمليات التواصل لأصحاب المنطقة الحرة.