تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر الفلسطيني القدير محمود درويش الـ15، إذ رحل عن عالمنا في عام 2008.

وكانت حياة محمود درويش مليئة بالمحطات الهامة والمحورية على الجانبين الأدبي والشخصي واللذان كانت لا ينفصلا عن بعضهما في مسيرته.

محمود درويش ولد في فلسطين، داخل قرية البروة في الجليل عام 1941، عند بلوغه السادسة طُرد من قريته مع أسرته عام 1947 إلي لبنان.

درس درويش في جامعة بيروت وعاد مع أسرته الي فلسطين عام ١٩٤٩ بعد توقيع اتفاقيات الهدنة.

اعتقلت سلطات الاحتلال محمود درويش مرارًا بدءًا من عام ١٩٦١ بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسى حتى عام ١٩٧٢، حيث توجه إلى الاتحاد السوفيتى للدراسة.

وانتقل بعدها لاجئًا إلى القاهرة والتحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم انتقل إلى لبنان حيث عمل فى مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير، واستقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة احتجاجًا على اتفاقية أوسلو، كما أسس مجلة الكرمل الثقافية.

عاش محمود درويش في المنفى في العديد من الدول العربية والأوروبية، وكتب العديد من القصائد التي تناولت القضية الفلسطينية والحب والوطن.

على الجانب العاطفي، أحب درويش فتاة يهودية وتكلم عنها في قصائده وأشعاره، وعندما كان يسأله أحد عنها أنكر وادعى أن شخصية ريتا ليست حقيقية، ولكن بعد ذلك أعلن عن وجودها في الحقيقة، وأنها كانت فتاة إسرائيلية أحبها، ولكن فرقتهما الحرب عندما انضمت للجيش الإسرائيلي، وتخلى عنها من أجل وطنه.

حصل محمود درويش على العديد من الجوائز مثل جائزة ابن سينا، وجائزة لينين للسلام، وجائزة اللوتس عام 1969م من اتحاد الكتاب الأفرو الآسيويين، وميدالية فرسان فرنسا للفنون والأدب عام 1997م، وجائزة الحرية الثقافية من مؤسسة لانان عام 2001م، كما مُنح وساماً من قبل الملك محمد السادس المغربي.

توفي درويش في باريس عام 2008 عن عمر يناهز 67 عامًا.