الكشف عن سبب انفجار كبير ضرب مصنعًا روسيًّا في موسكو

أعلن متحدث خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة سيرجييف بوساد في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية.

وصرح المتحدث لوكالة «سبوتنيك»: «السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وقد وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرجييف بوساد في مقاطعة موسكو».

وتم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة. وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.

ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية. قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.