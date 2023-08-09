زيلينسكي يتهم روسيا بمهاجمة فرق الإنقاذ

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف فرق الإنقاذ، في أعقاب ضربة صاروخية مزدوجة على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية على قناته على تليجرام يوم الثلاثاء: "هذا قرار متعمد للإرهابيين لإحداث أكبر قدر من الألم والضرر".

ووفقا للسلطات المحلية، أصاب صاروخان من طراز إسكندر وسط المدينة بفارق 40 دقيقة مساء الاثنين. ويقال إن ضربة ثانية نفذت بينما كان المسعفون الأوكرانيون يقومون بالفعل بأعمال الإنقاذ.

ومن بين الضحايا سقط عمال أمن وإنقاذ ممن هرعوا للمساعدة بعد الضربة الأولى. ووفقا لزيلينسكي، قتل ما مجموعه تسعة أشخاص وأصيب 82. وفي السابق كان هناك حديث عن سبع وفيات.

كما أعلن زيلينسكي عن اجتماع هذا العام لمنصة القرم الدولية في 23 أغسطس. وتم إطلاق المنصة عام 2021 من قبل وزارة الخارجية الأوكرانية لإنهاء ضم روسيا "غير القانوني" لشبه الجزيرة من خلال الوسائل الدبلوماسية إن أمكن.

ويدعم هذا الإجراء أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بمشاركة مجموعة الدول الصناعية السبع أيضا.