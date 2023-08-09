بدأ نادي اتحاد الجزائر، برنامجه الإعدادي الذي يسبق انطلاق الموسم الجديد المقرر منتصف سبتمبر المقبل.

ودخل الفريق الثلاثاء معسكرا إعداديا بالجزائر العاصمة يستمر حتى 14 أغسطس الحالي قبل الدخول في معسكر ثان بمدينة طبرقة التونسية.

وأعرب عبد الحق بن شيخة، المدير الفني للفريق في تصريح مصور نشر عبر صفحة الفريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن رضاه بالعمل الذي تم منذ العودة للتدريبات قبل أسبوع، لافتا إلى أن الفريق سيلعب 3 مباريات ودية خلال معسكر تونس.

وأبدى بن شخة سعادته بالتعاقدات التي قام بها الفريق حسب احتياجاته، مشيرا إلى حاجة الفريق إلى رأس حربة وأنه سيختار واحدا من بين أربعة أسماء مطروحة.

وأضاف بن شيخة: " تعداد اتحاد الجزائر يضم حاليا 24 لاعبا ونملك فرصة لقيد 3 آخرين سنحتاجهم من دون شك في المنافسة الأفريقية، لكن ذلك سيكون مرهونا بإمكانيات الفريق ومتطلباته".

كما أكد أن اتحاد الجزائر سينافس على لقب الدوري المحلي أو المركزين الثالث والثالث، مشيرا إلى أن اتحاد الجزائر لا يزال ينتظر تحديد موعد كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمعه بالأهلي المصري.