مديرو الإدارات والمستشفيات بقنا يجتمعون لبحث خطط العمل

عقد بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات؛ لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة والوقوف على التحديات والعمل على تذليل تلك التحديات.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة، والتي تهدف إلى مراجعة سير العمل، خلال الفترة السابقة ودعم تنفيذ توجيهات الوزارة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا في تطوير المنظومة الطبية وسبل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة لهم، وكذلك أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ومستويات الآداء بتلك المبادرة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش

سُبل توزيع الأطباء والصيادلة على الوحدات الصحية، ومراجعة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد تفشي الأمراض الوبائية وتفعيل خطة الطوارئ بالوقائي، وتدريب الأطباء بالوحدات الصحية حول الأمراض الوبائية وطرق انتقالها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

ووجه وكيل صحة قنا، بضرورة تكثيف التوعية والإرشاد حول المبادرات الرئاسية وشمول خدماتها لكل أفراد الأسرة، وضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات الصحية ومجالس المدن بالمراكز لعمل إصحاح بيئي مناسب، مشدداً على ضرورة تسهيل أعمال المراقبين الصحيين وفرق الترصد وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية في تنفيذ أعمالهم من رصد وتقصي أعمال المياه والصرف الصحي، وأعمال الرش والتطهير من أجل القضاء على مسببات الأمراض.