محافظة مطروح: إنشاء وتطوير 1014 فصلا دراسيا خلال 3 سنوات بـ685 مليون جنيه

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إنه تم وجارِ إنشاء وتطوير 72 مدرسة تحتوي على 1014 فصلا خلال الثلاث سنوات بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة، وذلك بتكلفة بلغت 684.8 مليون جنيه، في إطار جهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم، باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس طارق عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه تم تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء 17 مدرسة جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 - 2023 بـ205 فصول، بتكلفة مالية 108.6 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارِ حالياً العمل في 26 مدرسة بمدن ومراكز المحافظة، ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بـ376 فصلا، بتكلفة 276.2 مليون جنيه لحل مشكلة الكثافات، وإضافة نوعيات جديدة من التعليم.

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، إلى أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023-2024 إنشاء وتطوير 29 مدرسة بإجمالي 433 فصلا، بالإضافة إلى تعلية إدارة الضبعة التعليمية، وتوسعة إدارة سيوة التعليمية، بإجمالي تكلفة 300 مليون جنيه، منها 4 مدارس إنشاء جديد، و5 مدارس إحلال كلي، و7 مدارس إحلال جزئي، و13 مدرسة توسعة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدراس بمدن وقرى المحافظة لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول، مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة.