إصابة 45 شخصا في انفجار ضخم بمصنع قريب من موسكو

أسفر انفجار ضخم وقع في بلدة "سيرجيف بوساد"، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق موسكو، عن إصابة 45 شخصا على الأقل.

ووقع الانفجار صباح اليوم الأربعاء، في مستودع للألعاب النارية تستأجره إحدى الشركات في مبان تابعة للمدينة، بحسب ما أعلنته إدارة بلدة "سيرجيف بوساد" عبر صفحتها على تطبيق "تليجرام".

وتفيد النتائج الأولية بأن عدم اتخاذ احتياطات السلامة هو السبب وراء وقوع الحادث.

وكان مراقبون على شبكات التواصل الاجتماعي رجحوا في وقت سابق أن يكون انفجار المصنع، الذي يقوم بتصنيع معدات بصرية للاستخدام العسكري إلى جانب أغراض أخرى، ناجما عن هجوم بطائرة بدون طيار استهدفته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها، عمودا كبيرا من الدخان يتصاعد في السماء. وجرى اخماد حريق في منطقة تبلغ مساحتها نحو 50 مترا مربعا. ولا يزال البحث جاريا عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض. وقد تضررت المباني المجاورة وتم إخلاؤها.