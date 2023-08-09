نقيب الصيادلة في لبنان يدعو إلى وضع خطة لفتح مزيد من مصانع الأدوية

دعا نقيب الصيادلة في لبنان، إلى دعم صناعة الدواء في بلاده ووضع خطة لفتح مزيد من المصانع، في وقت يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في العالم.

وقال نقيب الصيادلة جو سلوم في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP): "يوجد حاليا 12 مصنعا (للأدوية) في لبنان، ويجب اللجوء إلى خطة جيدة، سواء عبر مؤتمر للمانحين أو سياسة دوائية قائمة على دعم الصناعة المحلية، والحفاظ على استيراد الدواء الجيد وعلى المكاتب العلمية، من أجل الحفاظ على صورة البلد المميزة من الناحية الصحية".

وتسببت الأزمة الاقتصادية في شح بعض الأدوية، ولجأ كثير من اللبنانيين في الآونة الأخيرة إلى شراء الأدوية المهربة الأرخص سعرا، وهو ما فتح الباب أمام صيدليات إلى بيع بعض المنتجات بصورة غير شرعية، أو تسعير الأدوية بقيمة مخالفة لما تحدده نقابة الصيادلة.

لكن نقابة الصيادلة وجهت الصيدليات في الآونة الأخيرة بوضع ملصقات على واجهتها الرئيسية تشير إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية للأدوية.

وأضاف سلوم: "في ظل الانفلات الحاصل في موضوع الدواء وتهريبه، وفي ظل وجود مراكز غير شرعية من الصيدليات لم يحاسبها أحد حتى الآن، اتخذنا هذه المبادرة لنكون جميعا تحت القانون، ووضعنا ملصقات تؤكد التزامهم بتطبيق القوانين، وبيع الدواء الشرعي فقط والمسجل في وزارة الصحة وبالتسعيرة الرسمية".

وأكد سلوم تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات "وكل من لا يعلق الملصق ويلتزم بالبنود الواردة ضمنه، سيتم إحالته إلى المجلس التحقيق والتأديب".

ومضى قائلا: "الهدف هو صحة المريض لأن أمنه الصحي في خطر، وممنوع المساومة على صحة المريض ونوعية وجودة الدواء، مع الواقع الاقتصادي الذي أصاب المريض اللبناني".

وتُصدر وزارة الصحة اللبنانية يوميا مؤشرا لأسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما يكون سعر البيع بالليرة.

والأدوية غير المدعومة هي التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة وما يمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفقا لمنشور من وزارة الصحة عام 2021.

وقال سلوم إن اللبنانيين يلجأون للأدوية المهربة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية المتوفرة بصورة شرعية، إضافة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية.

وتابع: "الدولة دفعت المريض إلى هذا السلوك، لم نؤمن له المساعدة عبر بطاقة صحية دوائية أو توحيد صناديق الضمان الصحي، 30 بالمئة من الأدوية الموجودة حاليا مهربة، ومصدرها عدة دول منها تركيا وسوريا وإيران والهند وباكستان، وخطورتها أن معظمها مزور ويهدد الأمن الغذائي والصحي للمريض".

* أرباح هائلة

انهار النظام المالي اللبناني في 2019، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب من 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 بالمئة وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

وتباع أدوية الأمراض المناعية بأكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية (ما يقرب من 90 دولارا)، بينما لا يتجاوز الدخل الشهري لكثير من اللبنانيين 150 دولارا شهريا.

وينحي لبنانيون باللوم على شركات استيراد الأدوية لرغبتها في تحقيق أرباح هائلة، بينما تعتبر الشركات أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس على قدرتهم على استيراد الأدوية وتسعيرها بصورة مناسبة.

وأعلنت وزارة الصحة في الأعوام القليلة الماضية ضبط العديد من مستودعات تخزين الأدوية، التي كانت تحتفظ بالأدوية انتظارا لارتفاع سعر الصرف لبيعها بمبالغ أكبر.

ويقول سلوم: "وزارة الصحة تتابع الصيدليات غير الشرعية والمحال غير المرخصة والجهات التي تبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أما النقابة فسلطتنا على الصيدليات الشرعية، وأبلغنا النيابة العامة المالية والاستئنافية ضد كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل أنواع التهريب، لأننا نعتبر أجزاء كبيرة منه مزورة أو محفوظة بطريقة خاطئة".

وحذر نقيب الصيادلة من انتشار الصيدليات غير المرخصة في لبنان "لأن الأدوية الموجودة بها غير مسجلة في وزارة الصحة ولا يعرف مصدرها".