وزير التنمية المحلية يصدر حركة محليات محدودة بالغربية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات، شملت تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية.

تضمنت الحركة في محافظة الغربية نقل أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية، ونقل هشام علي إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن.