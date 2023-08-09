العراق يجدد موقفه المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية ويدعم المساعي لإنهائها

جدد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، موقف بلاده المحايد الذي تبناه من الحرب الروسية - الأوكرانية كونه ينسجم مع أحكام الدستور العراقي في عدم الوقوف مع جهة ضد أخرى.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال اجتماع عقده مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو عبر تقنية الفيديو، أن العراق يدعم "احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعيّ الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار وصولا إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الأزمة"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وناقش الجانبان عددا من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها التعاون الاقتصادي، واللجنة المشتركة بين البلدين، ومجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية، والحوار والسلام، وموضوع إزالة الألغام.

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