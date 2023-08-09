رئيس الفلبين يشير إلى ضرورة الاهتمام بتخفيض نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي

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صرح الرئيس الفلبيني، فيردناند ماركوس الابن، إن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي المقدرة بنحو 63%، تعد "مرتفعة قليلا" بالنسبة لبلاده و"ليست مثالية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن ماركوس قوله في اجتماع مع أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي-الآسيوي بالقصر الرئاسي في مانيلا: "إننا قلقون بشأن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الفلبين، إنها لا تزال من الامور التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن الفلبين تسعى إلى تحسين النمو الاقتصادي لخفض نسبة ديونها.

وتعاني الدولة من التضخم، الذي يفسر سبب ارتفاع أسعار الفائدة هناك.

جدير بالذكر أن الفلبين تتوقع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى نطاق يتراوح بين 6.5% و8% مع بداية العام المقبل.