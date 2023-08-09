كولومبيا: جماعة جيش التحرير الوطني خططت لاغتيال المدعي العام

أفادت السلطات الكولومبية بأن جماعة جيش التحرير الوطني اليسارية خططت لمحاولة اغتيال المدعي العام الكولومبي فرانسيسكو باربوسا ديلجادو على الرغم من مفاوضات السلام الجارية.

وتلقى محققون من المخابرات العسكرية والشرطة والقضاء هذه المعلومات من ثلاثة مصادر مستقلة، حسبما قال مكتب المدعي العام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في بيان يوم الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إنه وفقا للمصادر، اجتمع خمسة من قادة جيش التحرير الوطني في فنزويلا في يوليو للتخطيط لاغتيال باربوسا ديلجادو. ووفقا للنتائج، كان من المقرر تدريب قناصة في البلد المجاور لتنفيذ العملية.

وبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني اليسارية في أوائل أغسطس. ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات السلام في الأشهر المقبلة.

واستأنف الرئيس الكولومبي الجديد جوستافو بترو، وهو مقاتل سابق في حرب العصابات، عملية السلام بعد توليه منصبه قبل عام.

وأوقفت الحكومة الكولومبية السابقة بقيادة الرئيس المحافظ إيفان دوكي محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني في يناير 2019 بعد أن نفذ هجوما بالقنابل على أكاديمية للشرطة في العاصمة بوجوتا أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وعانت كولومبيا من حرب أهلية استمرت 52 عاما بين المتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية والجيش والتي خلفت 220 ألف قتيل وملايين النازحين.