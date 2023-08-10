دراسة تشير إلى ركود في تعافي التنوع البيولوجي بالأنهار الأوروبية

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية أن تعافي التنوع البيولوجي في الأنهار الأوروبية شهد حالة من الركود خلال السنوات الأخيرة، بمستويات بعيدة عما كانت سابقا.

وأوضحت المشاركة في إعداد الدراسة سونيا جانيج من معهد لايبينتس لبيئة المياه العذبة والمصايد الداخلية في برلين، أن بيانات المعهد تظهر أن الأنهار يمكن أن تتعافى بالفعل إذا نفذ المجتمع التدابير الصحيحة.

وأضافت أنه "ومع ذلك، فقد أحرزنا تقدما ضئيلا في وضع التنوع البيولوجي منذ عام 2010، لذلك هناك الآن حاجة إلى جهود إضافية".

وحلل الباحثون 1816 سلسلة زمنية تم جمعها بين عامي 1968 و2020 للأنهار في 22 دولة أوروبية، وترتبط المتابعات بـ2648 نوعا.

وزادت مستويات التنوع البيولوجي بشكل كبير في الخمسين سنة الماضية.

وقال المعد الأول للدراسة بيتر هاس من معهد سينكينبيرج للأبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت إنه "مع ذلك، حدثت هذه الزيادات بشكل أساسي قبل عام 2010 واستقرت للأسف عند مستوى ثابت إلى حد ما منذ ذلك الحين".

وقال إن الركود اللاحق "يشير إلى استنفاد الإجراءات السابقة".

وتتعرض المياه الداخلية لضغوط ناتجة من الزراعة والمدن، مثل الملوثات ومياه الصرف الصحي أو مبيدات الآفات، وجرى اتخاذ تدابير مضادة استجابة للحالة السيئة للمسطحات المائية في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ويجب على، سبيل المثال، تحسين محطات معالجة مياه الصرف الصحي ويجب منع الأسمدة والمبيدات من المناطق الزراعية من التسرب في الأنهار أثناء الفيضانات.