نائب المركزي الفلبيني: البنك مستعد للتحرك لإبقاء التضخم متوافق مع المستهدف

قال نائب محافظ البنك المركزي الفلبيني فرانسيس داكيلا، في منتدى تم بثه على الهواء مباشرة، إن البنك المركزي مستعد للتحرك لضمان أن يكون معدل التضخم على مسار متوافق مع المستهدف.

وأضاف داكيلا، في المنتدى الاقتصادي في دافاو، أن البنك المركزي يراقب التأثير التضخمي للنفط والنينو، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع أن هناك فرصة كبيرة أن التضخم سيكون أقل من النسبة المستهدفة البالغة 2 – 4 % بحلول الربع الأول من 2024 إلى حد كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري.

وقال وزير المالية ينيامين ديوكنو في نفس المنتدى، إن الفلبين تجاوزت الأوضاع الأكثر صعوبة في التضخم، بينما جدد وجهة النظر القائلة بأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سوف يعود إلى المستهدف في الربع الأخير.

وأضاف أن الاقتصاد على مسار ضبط الأوضاع المالية، حيث سيعود إلى مسار النمو المرتفع.