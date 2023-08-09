تراجع الدولار في آسيا مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة

انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم، حيث أظهرت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبية تحسنا في الإقبال على المخاطرة، بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

وأشار قرار البنك المركزي الصيني بتثبيت سعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع، حيث بلغ 7.1588 دولار قبل فتح الأسواق، إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الإسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى، انخفاضا بنسبة 0.15 بالمئة إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 0.47 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.09745 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1.2766 دولار.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6553 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.6074 دولار.